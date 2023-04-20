Demet Özdemir'den aldatma açıklaması Ünlü oyuncu Demet Özdemir, boşanma süreci ile ilgili ilk kez konuştu.

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8 ay önce hayatlarını birleştiren magazin dümyasının iki ünlü ismi Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in boşanma haberleri sonrası mal varlıkları, düğün takıları merak konusu oldu.

Para krizi iddiası

İkili boşanma kararını duyurduktan sonra güzel oyuncunun para konusundaki bireyselliğinin evlilikte kriz yarattığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Bir diğer iddia ise Oğuzhan Koç'un aldatıldığı yönündeydi. Oyuncu Demet Özdemir bu iddialar sonrası sessizliğini bozdu.

"Öyle şeyler yok"

Özdemir evi terk ettiğine dair "Öyle şeyler yok" diyerek konuşmasında "Böyle şeylerin çıkacağını biliyordum. Sadece bize özel iddialar olmuyor. Üzücü haberler bunlar, gerçek değil. Anlaşmalı boşanma olacak. Aldatılma iddiaları gerçek değil" dedi.

Özdemir takı iddialarına da "Böyle şeyler sinirimi bozuyor" diyerek yanıt verdi.