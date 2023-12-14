Demet Özdemir'den AVM Stili: Deri kombiniyle tam not aldı Fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çeken oyunculardan Demet Özdemir, AVM'de poz verdi.

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Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir geçtiğimiz mayıs ayında Adalar Adliyesi'nde görülen duruşma ile tek celsede boşanmıştı.

Özel hayatıyla sık sık gündem olan güzel oyuncu, aktif olduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Demet alışverişte

Adım Farah dizisinde başrol olan Demet Özdemir, boş gününde alışverişe çıktı.

Siyah içinde bir kombin tercih eden Özdemir, yorum yağdı.

Özdemir'i beğenen kadar beğenmeyenler de oldu. Alışveriş merkezinde verdiği tüm pozları yayınlayan Özdemir'e takipçileri; "Ağzın neden hep açık" diye sordular.