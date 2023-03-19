Demet Özdemir'den boşanma iddialarına yanıt geldi 2022 yılında evlendiği Oğuzhan Koç ile boşanacakları öne sürülen oyuncu Demet Özdemir, isyan etti. Sert bir dille iddiaları yalanlayan Özdemir, “ Hesabını soracağım” dedi.

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022'de nikâh masasına oturdu.

Eğlenceli bir düğünle dünyaevine giren çiftin boşanacağı öne sürüldü.

Öyle ki Özdemir’in evi terk ettiği bile iddia edildi.

Sert cevap geldi

Ayrılık dedikodularına cevap gecikmedi.

Demet Özdemir, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, iddiaları yalanladı ve sert ifadelerle “Hesabını soracağım” dedi.

Demet Özdemir, şunları yazdı:

"Bu açıklamayı utanarak yapmak zorunda kalıyorum"

İnsanları zan altında bırakmak bu kadar kolay mı? Şiddet içeren dilinize, yaptığınız ayıba, vicdansızlığınıza yazıklar olsun. Zor günlerden geçerken, gündemimiz yaşanan acıları unutmamak ve yarınlar için dayanışma olması gerekirken ben ve benim gibi sektördeki evli kadın oyuncu arkadaşlarımızın özel hayatına 'iddia' adı altında yapılan sözlü taciz sebebiyle bu açıklamayı utanarak yapmak zorunda kalıyorum.

"Hesap soracağım, yetsin artık"

Çamur at, izi kalsın anlayışına ve bunun yarattığı şiddete geçit vermeyeceğim ve beni, bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım. Bundan sonra adımın geçtiği her türlü iftira sahibi ile mücadelemi hukuk yoluyla vereceğim, bilin isterim. Yetsin artık.

Öte yandan Oğuzhan Koç’tan konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi.