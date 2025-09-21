Demet Özdemir'den dolandırıcılara karşı uyarı

Demet Özdemir'in adını kullanan dolandırıcılar, vatandaşları rahatsız etmeye başladı.

Özdemir, dolandırıcıların yeni hedefi oldu.

Bunun akabinde de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"İTİBAR ETMEYİN"

Demet Özdemir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Adımı kullanarak sizlerden para talep eden sahte bir telefon numarasının olduğunu öğrendim. Lütfen bu hesaplara kesinlikle itibar etmeyin. Sizlerin güvenliği için bu tür sahte profillere karşı dikkatli olmanızı önemle rica ederim."