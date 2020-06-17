Demet Özdemir'den mavi tura 170 bin TL verdi

Demet Özdemir, Fethiye, Göcek ile Marmaris gibi Ege koylarında güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Demet Özdemir'in aylardır evinde olduğu karantinadan çıktı. Hayatında normalleşme başlayan Özdemir, arkadaşlarıyla mavi tura çıktı.

Güzel oyuncunun çıktığı 10 günlük mavi tur için mutfak masrafları hariç ödediği ücret dudak uçuklattı.

GÜNLÜĞÜ 17 BİN TL

Ünlü oyuncu, sunucu Saadet Özsırkıntı ve yakın bir erkek arkadaşlarının eşlik ettiği tekne tatili için günlüğü 2 bin 200 eurodan (17 bin TL) lüks bir gulet kiraladı.

23 metrelik lüks gulette; bir master kabin (suit oda), duble yataklı iki lüks kabin, bir ev tipi lüks kabin, üç banyo-tuvalet ve jakuzi bulunuyor.

PEŞİN VERDİ

Gulette ayrıca konukların birçok su sporunu (seabob, jetski, su kayağı, pedal bot) yapabilmesi için gerekli ekipman yer alıyor.

28 yaşındaki oyuncunun, lüks guletin kiralama ücretini peşin ödediği öğrenildi.