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- Demet Özdemir'den ödem atma formülü
Demet Özdemir'den ödem atma formülü
Güzel oyuncu Demet Özdemir, “Bana ödem attıran hayat utansın” notuyla çok basit ödem atma yönetimini paylaştı.
- Haber Merkezi
- 16.04.2021 - 07:54
Son dönemin gözde oyuncularından Demet Özdemir, sosyal medya hesabından takipçilerine güzellik sırlarını veriyor.
Güzel oyuncu, ödem atmak için içinde mısır püskülü, kiraz sapı ve tarçın bulunan su içtiğini açıkladı.
"HAYAT UTANSIN"
Oyuncu, yanından hiç ayırmadığı içeceğin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, “Bana ödem attıran hayat utansın” diye yazdı.