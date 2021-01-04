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    Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç itirafı

    Yeni yılın ilk aşk bombası Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'den geldi
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 07:16
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    Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç itirafı

    Uzun süredir ilişkilerini gizlemeye çalışan şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir Çeşme’de bir otelde yeni yıla birlikte girdi.

    AŞK İTİRAF EDİLDİ

    Çeşme’de gözlerden uzak tatil yapan sevgililerin fotoğrafları çekilince Demet Özdemir cephesinden itiraf geldi. Özdemir, “Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık” dedi.

    ESKİ AŞKIYLA YENİ AŞKI ARKADAŞ

    Oyuncu geçtiğimiz yıl bir eğlence mekanı çıkışında Koç ile görüntülenmiş ancak çıkan aşk dedikodularını yalanlamıştı. Oğuzhan Koç’un 5 yıllık ilişkisini bitirdiği Yağmur Tanrısevsin ile Demet Özdemir ise yakın arkadaş.

    Demet Özdemir den Oğuzhan Koç itirafı #1

    Demet Özdemir den Oğuzhan Koç itirafı #2

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