Demet Özdemir'den 'yazı özledik' paylaşımı! Yorum Yağdı Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir, yazdan kalma bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

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En son Engin Akyürek ile paylaştığı Adım Farah dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isimlerden.

Instagram sayfasını oldukça aktif kullanan Özdemir'in her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alıyor.

'Yazı özledik'

Güzel oyuncu bu defa 'yazı özledik' diyerek bir paylaşım yaptı. Özdemir'in bu karesi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncu, Sana Bir Sır Vereceğim, Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizilerdeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.