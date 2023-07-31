Demet Özdemir'e yeni ilişki iddiası! İlk fotoğraf geldi...
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Oyuncu son dönemin parlayan yıldızlarından.

Canlandırdığı farklı karakterlerle kariyerini yükselten Özdemir, ile 28 Ağustos 2022’de nikah masasına oturdu.

Düğünleri çeşitli yönlerden eleştirilen çiftin evliliği çok da uzun sürmedi.

1 yıl dolmadan krizler yaşayan çift, 8 Mayıs’ta boşandı.

8 milyona ev aldı

Boşanmanın ardından Yunanistan’da tatile çıkan ünlü oyuncu, Atina’dan 275 bin Euro’ya (8 milyon 250 bin TL) ev satın aldı.

Hem yeni evini hem yeni aşkını buldu

Özdemir bu süreçte tanıştığı Yunan DJ Sergio ile yakınlaştı.

Bir başka iddiaya göre ise ikili çoktan bir ilişki yaşamaya başladı.

Fotoğraf paylaştı

Konu hakkındaki son gelişme ise Demet Özdemir’in sosyal medya paylaşımı oldu.

Özdemir’in Instagram hesabından yaptığı paylaşımda DJ Sergio da vardı.

İşte o fotoğraf…

Demet Özdemir'e yeni ilişki iddiası! İlk fotoğraf geldi...