Demet Özdemir'in 180 bin TL'lik saati

Kıyafetinde ve takılarında lüks markaları tercih eden güzel oyuncu Demet Özdemir şimdi de saatiyle konuşuluyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Demet Özdemir, yine bir paylaşımıyla gündeme geldi.

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapan Özdemir, süper mini dekolteli elbisesiyle verdiği pouz Instagram hesabından yayınladı. Pozula hayranları mest eden oyuncunun sade tarzı ve kolundaki saat merak konusu oldu.

Elbise ucuz

Oyuncunun elbisesinin ve saatinin fiyatı da ortaya çıktı. Demet Özdemir'in giydiği elbise 775 TL iken taktığı saat ise 180 bin TL.