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    Demet Özdemir'in 180 bin TL'lik saati

    Kıyafetinde ve takılarında lüks markaları tercih eden güzel oyuncu Demet Özdemir şimdi de saatiyle konuşuluyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 09:37
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    Demet Özdemir'in 180 bin TL'lik saati

    Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Demet Özdemir, yine bir paylaşımıyla gündeme geldi.

    Şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapan Özdemir, süper mini dekolteli elbisesiyle verdiği pouz Instagram hesabından yayınladı. Pozula hayranları mest eden oyuncunun sade tarzı ve kolundaki saat merak konusu oldu.

    Elbise ucuz

    Oyuncunun elbisesinin ve saatinin fiyatı da ortaya çıktı. Demet Özdemir'in giydiği elbise 775 TL iken taktığı saat ise 180 bin TL.

    Demet Özdemir in 180 bin TL lik saati #1

    Demet Özdemir in 180 bin TL lik saati #2


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