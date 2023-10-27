Demet Özdemir'in Budapeşte'de çekilen pozları olay yarattı Adım Farah dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir'in Budapeşte pozlarına beğeni yağdı.

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Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini geçtiğimiz mayıs ayında sonlanlandıran Demet Özdemir, hayatını yaşıyor.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü isim, yine tatile çıktı.

Şimdilerde Engin Akyürek ile başrolünü paylaştığı Adım Farah dizisinde tol alan ünlü isim, bu defa Budapeşte pozlarıyla adından söz ettirdi.

'Merhaba!'

Çıktığı Budapeşte tatilinden karelerini 'Merhaba!' notu ile paylaşan Özdemir'in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.