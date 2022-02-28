Demet Özdemir'in doğum günü elbisesinin fiyatı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in beğenilmeyen elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni yaşını evlilik teklifi aldığı Oğuzhan Koç ve yakın arkadaşlarıyla kutladı.

Doğum günü için beyaz bir elbise seçen Özdemir'in elbisesinin arkası, sosyal medyada olay olmuş ve hiç beğenilmemişti.

Önü oldukça sade olan ancak arkasında kalça kısmında dekoltesi olan beyaz mini elbisenin fiyatı herkesi şaşırttı.

TOPLAMDA 113 BİN TL

Ünlü oyuncu, doğum günü kombinine de ciddi bir para harcadı. Ünlü oyuncunun tartışmalara neden olan beyaz elbisesinin fiyatı 46 bin TL iken ayakkabısının da 5 bin 600 lira olduğu öğrenildi. Özdemir'in takılarıyla birlikte kombinin toplam değeri ise 113 bin TL.





FİYATI 70 BİN DOLAR

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda “Sakiler Grubu”nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda sevgilisine “Evet” yanıtını veren oyuncu, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmemişti.

Sosyal medyada yayınlanan karelerde Demet Özdemir'in yüzüğü dikkat çekmişti.

Özdemir'in 4 karatlık özel tasarım tektaşının fiyatının 70 bin dolar, yani yaklaşık 967 bin TL olduğu öğrenilmişti.