ensonhaber.com
Son olarak Engin Akyürek ile başrollerini paylaştığı Adım Farah dizisinde rol alan Demet Özdemir, magazin dünyasının en dikkat çeken ünlü isimlerinden.
31
31'nci yaş gününü özel bir davet ile kutlayan Demet Özdemir'in doğum günü tarzı, sosyal medyanın diline düştü.
Oversize ceket kombini
Ünlülerin akın ettiği gecede Özdemir, oversize ceket kombiniyle dikkat çekti.
Anna Vissi geldi
Yeni yaşını Yunanistan’ın süperstarı Anna Vissi ile sahnede kutlayan Özdemir, hiç beğenilmedi.
Gri, ışıltılı kumaş oversize bir ceket giyen Demet Özdemir, kombinini siyah mini eteği ve siyah bluz ile tamamladı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış