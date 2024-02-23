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Demet Özdemir'in doğum günü kombini beğenilmedi!

Demet Özdemir'in doğum günü kombini beğenilmedi! Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir, doğum günü partisiyle gündeme geldi.