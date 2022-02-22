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    Demet Özdemir'in eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi

    "Estetiksizin botoksum bile yok" diye Demet Özdemir'in eski fotoğraflar ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 10:41
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    Demet Özdemir'in eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi

    Ünlü oyuncu Demet Özdemir değişimiyle ve hakkındaki estetik iddialarıyla ilgili Kısa bir ayrılığın ardından sevgilisi Oğuzhan Koç ile evlilik kararı alan Demet Özdemir görkemli evlilik teklifine "Evet" demişti.

    Şu sıralar gündemden düşmeyen Demet Özdemir, şimdi de estetik açıklamasıyla şaşırttı. Özdemir, verdiği röportajda botoksunun bile olmadığını iddia etti.

    Özdemir estetik konusunda, "Dokuz yıldır dizi yapıyorum. Ameliyat olacak vakti nereden bulabilirim? 16 yaşımdaki halimi alıp 30 yaşımdaki halimle yan yana koyuyorlar. Tabii ki aynı değil! Çok üstüme geliyorlar.

    "YÜZ YOGASI YAPIYORUM"

    Kilo alıp kilo veriyorum. Kaş bile aldırsan etkiliyor yüzü. Botoksum bile yok! Çok mimik yapıyorum, oynarken zor olacağını düşündüğüm için 40’larıma kadar da botoks yaptırmayı düşünmüyorum. Sadece yüz yogası yapıyorum" dedi.

    Demet Özdemir'in bu açıklamasına bir kısım sosyal medya kullanıcısı inanmadı ve eski fotoğrafları yine gündeme getirdi. Ünlü oyuncunun yüzündeki değişim dikkat çekti.

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