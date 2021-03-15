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    Demet Özdemir'in evi Oğuzhan Koç'a emanet

    Demet Özdemir’in iş temposu sebebiyle evindeki tadilatla, sevgilisi Oğuzhan Koç’un ilgilendiği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 14:20
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 14:31
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    Demet Özdemir'in evi Oğuzhan Koç'a emanet

    Güzel oyuncu Demet Özdemir, hem aşk hayatıyla hem de iş hayatı ile gündemden düşmüyor.

    4 MİLYON TL VERDİ

    Özdemir, geçtiğimiz ekim ayında 4 milyon TL’ye Zekeriyaköy'den ev almıştı.  Oyuncu, yoğun set programı nedeniyle taşındığı evle ilgilenemeyince imdadına, şarkıcı sevgilisi yetişti.

    Koç, Özdemir'in evi yapılırken ustaların başından ayrılmıyor. Evin her şeyiyle ilgilenen şarkıcı, adeta sevgilisinin üstünden büyük bir yük aldı.

    AŞIKLAR ARTIK KAÇMIYOR

    Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç’un birlikteliği 2020'nin son günlerinde ortaya çıkmış, Çeşme tatiliyle de belgelenmişti. İlk başlarda birlikteliklerini kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden çift, şimdilerde el ele geziyor.

    Demet Özdemir in evi Oğuzhan Koç a emanet #1

    Demet Özdemir in evi Oğuzhan Koç a emanet #2

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