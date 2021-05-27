Demet Özdemir'in fotoğraf tepkisi: Çaya gelseydiniz

Sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte tatile çıkan Demet Özdemir, çekilen fotoğraflarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor. Özdemir'in dizisi bitince tatile çıkan ikilinin, fotoğrafları yayınlandı.

Objektiflere yakalanmaktan korkan çiftin o halleri, magazin gündemine düştü. Konuyla ilgili Özdemir, Instagram üzerinden bir açıklama yaptı.

"ÇAYA GELSEYDİNİZ"

Önce tekne kiralayıp koyları gezen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Yunanistan'a uğradı. Ardından, Ümit Erdim'in uçağıyla küçük bir tur yaparak, koyları havadan izlediler.

Çiftin önce teknede, sonra evlerinde gizlice fotoğrafları çekildi. Özdemir fotoğraflarla ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Otelde kaldığımıza ne güzel inandırdınız. Karşı dağdan evimizi garip garip açılardan gizli gizli çekeceğinize çaya gelseydiniz keşke."

OĞUZHAN KOÇ: BURASI EV

Demet Özdemir'in açıklamasının ardından, Oğuzhan Koç da sessizliğini bozdu.

Koç yaptığı açıklamada, '"Kaş'taki evimiz burası... Ev yani otel değil, halka açık bir yer değil... Ev... Evimizi uzaklardan zoom'larla çekeceğinize gelip bir selam verseniz hiç birinizi kırmayız halbuki... Bu zamana kadar da hiç kırmadık. Neyse bir dahakine bekliyoruz." dedi.