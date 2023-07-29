Demet Özdemir’in İtalya tarzı dudak uçuklattı Oğuzhan Koç ile boşandıktan sonra DJ Sergio ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülen Demet Özdemir, geçtiğimiz gün The Weeknd konseri için İtalya'ya gitti. Konser tarzıyla beğeni toplayan Özdemir'in kombinin bedeli ortaya çıktı.

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Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç’un evlilikleri 8 ayda bitti.

Çift, aldıkları kararla anlaşmalı olarak boşandı.

Ayrılıkları magazin gündemine bomba gibi düşen ikilinin her adımı da takip edilir oldu.

Tarzını konuşturdu

Dizisinin sezon finali yapmasıyla tatile çıkan oyuncu, iddialara göre yeni bir aşka bile yelken açtı.

DJ Sergio ile birlikte olduğu öne sürülen Özdemir, geçtiğimiz günlerde de The Weeknd konserine katılmak için İtalya'ya gitti.

Güzel oyuncunun konser tarzı ise çok konuşuldu.

Binlerce lira verdi

Milano Snai La Maura Hipodromu'nda düzenlenen etkinliğe katılan Demet Özdemir’in kombini fiyatıyla da dikkat çekti.

Özdemir'in giydiği elbisenin 17 bin 519 TL, üzerindeki yeleğin 15 bin 850 TL, sandaletlerinin de 20 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.