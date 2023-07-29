Demet Özdemir’in İtalya tarzı dudak uçuklattı

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Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç’un evlilikleri 8 ayda bitti.
Çift, aldıkları kararla anlaşmalı olarak boşandı.
Ayrılıkları magazin gündemine bomba gibi düşen ikilinin her adımı da takip edilir oldu.
Tarzını konuşturdu
Dizisinin sezon finali yapmasıyla tatile çıkan oyuncu, iddialara göre yeni bir aşka bile yelken açtı.
DJ Sergio ile birlikte olduğu öne sürülen Özdemir, geçtiğimiz günlerde de The Weeknd konserine katılmak için İtalya'ya gitti.
Güzel oyuncunun konser tarzı ise çok konuşuldu.
Binlerce lira verdi
Milano Snai La Maura Hipodromu'nda düzenlenen etkinliğe katılan Demet Özdemir’in kombini fiyatıyla da dikkat çekti.
Özdemir'in giydiği elbisenin 17 bin 519 TL, üzerindeki yeleğin 15 bin 850 TL, sandaletlerinin de 20 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.