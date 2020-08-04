Demet Özdemir'in kahkahaları

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Güzel oyuncu Demet Özdemir tatile doymuyor.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla tekne turu ile tatil sezonunu açan oyuncu Demet Özdemir verdiği pozlarla çok konuşulmuştu. Demet Özdemir, tatiline Çeşme'de devam ediyor.

ARKADAŞLARLA TATİL

Önceki gün ünlü bir plaja giden güzel oyuncu,denize girerken görüntülendi. Arkadaşlarının anlattıklarıyla kahkahalara boğulan oyuncunun keyfi yerindeydi.

Oyuncu, deniz sonrası tüm günü locasında güneşlenerek geçirdi.