Demet Özdemir'in karesine Filiz Akın kayıtsız kalmadı! Bakın ne dedi...

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Adım Farah dizisindeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Demet Özdemir, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.
Genellikle ağzı açık kareler yayınlayan ve tepki alan Özdemir, güneşli havaları değerlendiriyor.
Şu sıralar dizisinin final bölümünü çekmek üzere sete giden Özdemir, son paylaştığı karesiyle beğeni topladı.
Demet'e yorum yağdı
Doğal bir kare yayınlayan Demet Özdemir, bu defa gülerek poz verdi. Özdemir'in gülerek poz vermesine Filiz Akın'dan yorum geldi.
Demet Özdemir'e yorum yapan Akın, "Güneşli günlere dönsün gününüz" dedi ve kalp emojisi bıraktı.
Bu yorumu görenler, "Filiz Akın, Demet'i yakın takipte" dedi.
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