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Demet Özdemir'in karesine Filiz Akın kayıtsız kalmadı! Bakın ne dedi...

Demet Özdemir'in karesine Filiz Akın kayıtsız kalmadı! Bakın ne dedi... Demet Özdemir'in sosyal medya üzerinden paylaştığı yeni karesini es geçmeyen Filiz Akın, özlü sözlerle dolu bir yorum yaptı.