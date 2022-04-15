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    Demet Özdemir'in kombini 111 bin 500 TL

    Bebek'te evlilik hazırlığı yaptığı Oğuzhan Koç ile görüntülenen Demet Özdemir kombiniyle dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 07:02
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    Demet Özdemir'in kombini 111 bin 500 TL

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

    Düğünle hazırlıklar hakkında konuşan Demet Özdemir, açıklama yaptığı sırada kombini dikkat çekti.

    Kombin değeri şok etti

    İddialara göre Özdemir'in küpeden ayakkabıya üzerindekilerin toplamı 111 bin 500 TL! ediyor. Güzel oyuncunun montu 43 bin TL, çantası 33 bin TL, küpeleri 20 bin 500 TL ve ayakkabısı ise 15 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

    Demet Özdemir in kombini 111 bin 500 TL #1

    Demet Özdemir in kombini 111 bin 500 TL #2


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