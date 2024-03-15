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Demet Özdemir'in kombini olay oldu! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu

Demet Özdemir'in kombini olay oldu! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu Ekranların güzel oyuncularından Demet Özdemir, kazak ve mini şort kombiniyle gündem oldu.