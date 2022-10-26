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Demet Özdemir'in paylaşımı gündem oldu

Demet Özdemir'in paylaşımı gündem oldu

Acısı tazeyken ayna karşısındaki pozlarını paylaşan Demet Özdemir, eleştiri yağmuruna tutuldu. Yapılan yorumların ardından paylaştığı fotoğraftaki yüz ifadesi de eleştirilere cevap olarak yorumlandı.