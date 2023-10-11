Demet Özdemir'in set paylaşımı Güzel oyuncu Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı Adım Farah dizisinin setinden paylaşım yaptı.

ensonhaber.com

Şarkıcı Oğuzhan Koç'un 8 ay evli kaldığı ve geçen mayıs ayında boşandığı eşi Demet Özdemir, Adım Farah dizisinin yeni sezon çekimlerinden fotoğraflar yayınladı.

"Adım Farah"

Özdemir, derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı sarı elbisesiyle pozlar verdi. Ünlü oyuncu yayınladığı karelere "Adım Farah" notunu düştü.

"Bazen bir kolye olmak istersin"

Güzel oyuncunun paylaşımına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı. Bir takipçisi "Bazen bir kolye olmak istersin" yazdı.

Geçtiğimiz aylarda Yunansitan’ın Atina şehrinden ev alan ünlü oyuncunun artık yurt dışında yaşayacağı iddia edilmişti. Özdemir, Yunanistan’da yaşayacağı iddialarını yalanlamış ve şöyle konuşmuştu:

"Ülkemi çok seviyorum"

“Türkiye’yi terk etme gibi bir düşüncem yok. Öyle bir şey olur mu hiç! Ülkemi çok seviyorum. Bütün sosyal çevrem, iş arkadaşlarım, işim gücüm burada”