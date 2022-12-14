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    Demet Özdemir'in siyah kombini

    Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir'in yeni karelerine yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 12:33
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    Demet Özdemir'in siyah kombini

    3 ay önce şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir gündemden düşmeyen ünlü isimlerden.

    Sadece siyah

    Ünlü oyuncu en son 15.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından siyahlar içinde bir pozunu paylaştı.

    Siyahlar içerisinde kamera karşısına geçen ünlü isim, kısa sürede 289 bin beğeni ve 3 bine yakın yorum aldı.

    Demet Özdemir in siyah kombini #1

    Demet Özdemir in siyah kombini #2


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