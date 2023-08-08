Demet Özdemir'in sosyal medya kazancı Her yaptığı olay olan ve rol aldığı yapımlardaki başarısıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir'in sosyal medya kazancı ortaya çıktı

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Büyük bir aşkla evlendiği oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç'tan 8 ay sonra boşanan Demet Özdemir, hiçbir şey talep etmemiş arkasına bakmadan yeni hayatına devam etmişti.

Yunan DJ Sergio'ya aşık oldu

Aşk acısını hemen atlatan Özdemir, gönlünü Yunan DJ Sergio'ya kaptırmıştı.

Dizisi sezon finali yapar yapmaz tatile çıkan şu sıralar da Yunanistan'da olan Özdemir'in, 24 saatlik bir story için aldığı ücret ağızları açık bıraktı.

Story 200 bin TL

Özdemir, sosyal medya reklam paylaşımlarından tam tamına 200 bin TL kazanıyor.

Güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda Yunanistan'dan ev almıştı.