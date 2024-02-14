Demet Özdemir'in tarzı gündem oldu. Ceketi 94 bin TL Tarzıyla dikkat çeken ünlü isimlerden Demet Özdemir, beğendiği cekete 94 bin TL verdi.

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Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaptığı evlilik 8 ay süren ünlü oyuncu Demet Özdemir (31), önceki aylarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Evde dinlenerek iyileşmeye çalışan oyuncu geçen gün sosyal medyadan film tavsiyesi istemişti.

Kendisi için endişelenen hayranlarına sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü isim, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu an çok iyiyim"

"Merak edenler için, çok şükür şuan çok iyiyim. Lütfen kendinize dikkat edin."

Özdemir, son olarak 16.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınladığı bir fotoğrafa gündeme geldi. Selfie'siyle dikkat çeken Özdemir'in tarzının bedeli de belli oldu.

94 bin TL

'Wildest Fashion' adlı Instagram sayfasına göre; güzel oyuncunun ünlü bir markaya ait ceketinin fiyatı, 94 bin TL.