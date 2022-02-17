Demet Özdemir'in tektaşı 70 bin dolar

Demet Özdemir'in tektaşı 70 bin dolar

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, Demet Özdemir için kesenin ağzını açtı.

29 yaşındaki oyuncu Demet Özdemir ile 36 yaşındaki müzisyen Oğuzhan Koç, geçtiğimiz ay çıktıkları Paris tatili dönüşü ayrılmış, kısa bir süre sonra da barışmışlardı.

Ünlü şarkıcı, "14 Şubat Sevgililer Günü"nde hazırladığı sürpriz organizasyonla Özdemir'e evlenme teklifi etmişti.

Oğzuahn Koç'un teklifine "Evet" yanıtını veren ünlü oyuncu, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmemişti.

955 BİN TL

Sosyal medyada yayınlanan karelerde Demet Özdemir'in yüzüğü dikkat çekmişti. Özdemir'in 4 karatlık özel tasarım tektaşının fiyatı 70 bin dolar, yani yaklaşık 955 bin TL.