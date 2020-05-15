Demet Sağıroğlu: Zorlu bir tedavi süreci geçirdim

Koronavirüsü yenen Demet Sağıroğlu, zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini söyledi.

Koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu, sağlık durumuyla ilgili konuştu.

"ŞİFA DİLİYORUM"

Koronavirüse yakalandıktan kısa bir süre sonra sağlığına kavuşan Sağıroğlu; “Zorlu bir tedavi süreci geçirdim. Tüm hastalara şifa diliyorum.

Evren, Pollyanna’nın penceresinden bakanlar için ışıltıyla gülümsemeye devam eder. Biraz sabır” dedi.

53 yaşındaki şarkıcı, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından şöyle duyurmuştu:

"Çevremizde bir çok kişinin testi maalesef pozitif çıktı ve bütün belirtileri; yüksek ateş hariç ben de geçirdim, geçiriyorum. Test yaptırmadım ve sanırım 4-5 gün ağır geçirdikten sonra iyileşme dönemine geçtim. Biraz halsizim"