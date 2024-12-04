Demet Şener, aile fotoğrafını paylaştı! Takipçileri yorum yapmadan geçemedi

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Türkiye'nin en ünlü modellerinden 2 çocuk annesi Demet Şener, 1995 Miss Turkey birincisi olmuştu.

ağabeyleriyle çekildiği fotoğrafı Instagram’da paylaşıp, annesini etiketleyerek “Hayattaki en güzel şey aile” mesajını iletti. Annesi Naime Şener de kızının paylaşımına duygu dolu bir yanıt verdi.

Sosyal medyada aktif olan 47 yaşındaki güzel manken Demet Şener, ağabeyleriyle olan fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

ANNESİNİ ETİKETLEDİ

Şener, "Hayattaki en güzel şey aile. Ben dünyanın en şanslı kız kardeşiyim çünkü muhteşem iki abiye sahibim. Çok teşekkür ederim annem. Bu tabloyla ne kadar gurur duysan azdır." yazarak annesi Naime Şener'i etiketledi.

Naime Şener de "Sizinle gurur duyuyorum. Ne mutlu bana" diyerek yanıt verdi.