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    Demet Şener boşandı

    21 Haziran 2019 da evlenen Demet Şener-Cenk Küpeli çiftinin evlilikleri bitti.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 12:44
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    Demet Şener boşandı

    İki çocuğunun babası basketbolcu İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra aradığı aşkı iş insanı Cenk Küpeli'de bulan Demet Şener'in, mutluluğu kısa sürdü.

    Demet Şener ile Cenk Küpeli çifti, İstanbul Bakırköy 12.Aile Mahkeme’sinde bu sabah boşandı.

    TEK CELSEDE BİTTİ

    Tek celsede anlaşmalı olarak boşanan çiftin birbirinden hiçbir isteği olmadı.

    ÇOCUK İSTİYORDU

    Büyük bir aşk ile evlenen çiftin boşanmasında en büyük etken, Cenk Küpeli’nin çocuk istemesi oldu.

    Demet Şener boşandı #1

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