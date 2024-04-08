Demet Şener, cevap verdi! İbrahim Kutluay 59 bin liralık nafakanın kaldırılmasını istemişti Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, ekonomik durumunun kötüye gittiğini iddia ederek oğlu ve kızı için ödediği 59 bin liralık nafakanın kaldırılmasını istedi.

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Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, Demet Şener'e ödediği 59 bin liralık nafakanın kaldırılması için dava açtı.

Basketbol oynayan Ömer'in Real Madrid'e transfer olduğunu belirten Kutluay, oğlunun artık kendi hayatını idame ettirebileceğini söyleyerek nafaka ödemek istemediğini belirtti.

"Mevcut geliri aylık 50 bin lira"

İbrahim Kutluay'ın avukatı ayrıca "Müvekkilim kirada oturmaktadır. Müvekkilin evlilik birliği içerisindeki süreç ile boşanma sonrası süreç çok değişmiş, müvekkilin aktif basketbol hayatı olmadığı gibi herhangi bir mesleği de bulunmamaktadır. Müvekkilin ödemesi gereken nafaka miktarı mevcut geliri olan aylık 50 bin lirayı hayli aşmaktadır. Aktif şekilde oyunculuk ve modellik yapan Demet Şener'in ekonomik durumu oldukça iyidir. Şener'in mali gücü müvekkilden fazladır." dedi.

"Yardım defilesi düzenlemeyi düşünüyorum"

Kanal D Haber'e konuşan Demet Şener ise verdiği yanıtla dikkat çekti. Demet Şener, "Zor durumda olmasına üzüldüm, bir yardım defilesi düzenlemeyi düşünüyorum." diyerek eski kocasını ti'ye aldı.

Yurt dışında yaşayan oğlu hakkında da konuşan Demet Şener, "Ömer'in Real Madrid'den aldığı herhangi bir maaş yoktur." dedi.

400-500 bin lira kira geliri var

Şener'in avukatı da İbrahim Kutluay'ın sadece gayrimenkullerden aylık 400-500 bin lira kira gelirinin olduğunu söyledi.