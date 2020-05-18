Demet Şener: Cenk mutfağa girmez

Demet Şener ve Cenk Küpeli önceki gün Emirgan'da araçlarının içinde kahve içerken görüntülendi.

42 yaşındaki eski manken Demet Şener, aldatıldığı için iki çocuğunun babası İbrahim Kutluay’dan Mart 2019’da boşanmış, haziranda 34 yaşındaki Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu.

Çift önceki gün Emirgan’da arabaların içinde kahve içerken objektiflere yansıdı.

"MUTFAK BENİM ALANIM"

Şener, “Karantina günlerini evlerinde geçiren beyler aşçı oldu. Eşiniz en güzel hangi yemekleri yapıyor?” sorusuna gülerek “Cenk mutfağa girmez. Orası benim alanım. Zaten çok keyif alarak ve de güzel yemek yaparım” yanıtını verdi.