Demet Şener, Demet Akalın hakkında konuştu Eski manken Demet Şener, Demet Akalın ve eski eşi İbrahim Kutluay hakkında itiraflarda bulundu.

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Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile olaylı bir şekilde boşanan Demet Şener, yıllar önce Demet Akalın-İbrahim Kutluay aşkının bitme nedeni olarak yıllarca konuşulmuştu.

Ayrılıktan kısa bir süre sonra Demet Şener ile aşk yaşadığı ortaya çıkan ve nikah masasına oturan İbrahim Kutluay, iki çocuğunun annesi Demet Şener'i de aldatmıştı. Demet Şener'den yıllar sonra Demet Akalın itirafı geldi.

Şener, son olarak katıldığı bir programda yıllar önce yaşananlarla ilgili konuşarak; dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ünlü isim, Demet Akalın'ı görse konuşup konuşmayacağı sorulunca şu yanıtı verdi:

"Olaylar anlatıldığı gibi değil"

"Olaylar anlatıldığı gibi değil. Demet Akalın hayatımda tanımadığım ve merhabalaşmadığım bir insan. Bunu da buradan son kez söyleyeyim. Yakın arkadaş olduğumuz falan yok. Belki kalabalık bir ortamda 1-2 kez görmüşümdür. Anlatıldığı gibi değil. Bununla ilgili konuşacak bir şey yok. Olaylar yansıtıldığı gibi değil. Eskiden de sonradan da merhabalaştığım yok. Bir şey olmadığı için helalleşecek bir şey de yok."

"Karşı tarafın problemi"

Şener, "İbrahim Kutluay'ı affedebildin mi?" sorusuna ise "Kendimde bir şey bulmadığım için ve karşı tarafın problemi olduğu için tabii ki affettim. Bunu kendim için yaptım. Bu olaydan 5-6 yıl sonra olabildi. Bununla ilgili bayağı bir tedavi oldum. Her şey geçiyor ve Allah mükafatlandırıyor. Hiçbir zaman mağduru oynamadım." yanıtını verdi.