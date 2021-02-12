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    Demet Şener, ölümden döndü

    Midesine kürdan saplanan Demet Şener, ameliyat oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 09:47
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    Demet Şener, ölümden döndü

    İş insanı Cenk Küpeli’den boşanmasının ardından magazin gündeminden düşmeyen eski manken Demet Şener, hastanelik oldu.

    KÜRDAN MİDESİNE SAPLANDI

    Her şey evdeki yardımcısının Şener'in özel su içtiği bardağı yıkmak için mutfağa götürürken ortada kalan bir kürdanı içine atmasıyla her başladı. Su içmek için mutfağa giden ve aceleyle gördüğü bardağına su doludurup içen Şener, içindeki kürdanı da yuttu.

    AMELİYAT OLDU

    Hemen hastaneye götürülen eski mankenin midesine saplanan kürdan operasyonla çıkarıldı.

    2 gündür hastanede olan Şener'in şu an durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Demet Şener, ölümden döndü #1

    Demet Şener, ölümden döndü #2

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