Demet Şener'den aşk dolu paylaşım Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener, bu kez sevgilisi Tolga Arman'la aşk dolu bir paylaşım yaptı.

ensonhaber.com

Yıllardır hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla dikkat çeken eski manken Demet Şener, şimdilerde Tolga Arman ile dolu dizgin aşk yaşıyor.

Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener, bu kez sevgilisi Tolga Arman'la aşk dolu bir paylaşım yaptı.

Birlikteliklerinin ikinci yılını kutlayan ünlü çift, pozlarıyla da göz doldurdu.

"2.senemiz kutlu olsun sevgilim"

Şener sevgilisiyle yaptığı paylaşımının altına ise, "2.senemiz kutlu olsun sevgilim beni dünyanın en mutlu kadını yaptığın için çok teşekkür ederim. Her anımız hep böyle aşk, huzur ve mutluluk dolu olsun inşallah. Aeni çok çok çok seviyorum" notunu ekledi.