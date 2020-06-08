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    Demet Şener'den estetik açıklaması

    Eski manken Demet Şener, hakkında çıkan estetik iddialarına cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2020 - 13:47
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    Demet Şener'den estetik açıklaması

    İbrahim Kutluay'dan boşanınca Cenk Küpeli ile evlenen ve adeta ikinci baharını yaşayan Demet Şener, samimi açıklamalarda bulundu. Estetik yaptırdığı iddialarına cevap veren Şener, bir de itiraf da bulundu.

    "SAKIN YAPTIRMA"

    Estetik iddialarına cevap veren Şener, "Sadece dudaklarımda dolgu var. Eşim en çok alt dişlerimin çarpık olmasını beğeniyor. Tel taktıracaktım 'Sakın yaptırma, böyle güzel' sözleri üzerine vazgeçtim. Eşim doğallığı seviyor." dedi.

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