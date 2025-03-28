Demet Şener'den oğlu Ömer'e doğum günü sürprizi! İspanya’ya gitti

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Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen manken Demet Şener, iki çocuğunun babası milli basketbolcu İbrahim Kutluay'dan 2018 yılında boşanmıştı.

Real Madrid’in basketbol alt yapısına transfer olan Ömer Kutluay, 16 yaşına girdi. Oğlunun doğum gününü kutlamak için İspanya'ya giden 47 yaşındaki Demet Şener, sosyal medya hesabından Ömer’in çocukluk fotoğraflarını paylaşarak duygusal bir not düştü.

"ÇOK ÇOK SEVİYORUM"

Şener, duygusal paylaşımına ''İyi ki doğdun Ömerim. Bugün koşarak sana geldim. İlk defa doğum gününde ayrı olacağımızı düşünürken sana bu sürprizi yapmış olmanın mutluluğunu anlatamam. Seni çok çok çok seviyorum. Bu yaşında harika şeyler başardın kendinle gurur duy. Yolun başarılarla dolu olsun. Hep yanındayım tüm kalbimle.'' notunu düştü.

Ünlü ismin gönderisine takipçilerinden kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.