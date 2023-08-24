Demet Şener'den şaşırtan estetik itirafı 1995 Türkiye Güzeli Demet Şener’den güzellikte iddialı. Eski model "Yüzde 99 orijinalim" dedi.

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46 yaşında 2 çocuk annesi Demet Şener yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekerken şimdi de yaptığı açıklamayla gündem oldu.

"Yüzde yüz değil"

Şener, geçtiğimiz günlerde İzmir'de bir güzellik polikliniğini ziyaret etti. Eski model, "Doğallıktan yanayım. 95 yılında henüz 18 yaşımı doldurmadan Türkiye güzeli seçildim. 46 yaşındayım. Tabii ki küçük dokunuşlar yapıyoruz, cilt altı kalitemizi güçlendirmek için.

"Yüzde 99 orijinalim"

Ufak tefek dokunuşlar yaptırdım. Radikal estetik için henüz erken. Burnum, gözlerim orijinal. Bir tık bir şeyler var. Yüzde yüz demesek de yüzde 99 orijinalim" dedi.