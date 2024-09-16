Demet Şener'in kızı İrem, üniversiteli oldu
Haber Merkezi

İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızı İrem, bu sene liseden mezun oldu.

Liseden mezun olan İrem'in karelerini paylaşan Demet Şener, kızının üniversiteyi yurt dışında okuyacağını duyurdu.

Demet Şener, kızı İrem'i İngiltere'deki University OF Exer'a kayıt ettirdi.

SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI

Kızıyla birlikte İngiltere'ye giden Demet Şener, okulun önünde verdikleri anne-kız fotoğrafını; "Mutluluğun resmi" notuyla yayınladı.

Kızıyla birlikte alışverişe çıkan Demet Şener, o anları da; "Eksikleri tamamlıyoruz" notuyla yayınladı.

ensonhaber icon
Adile Topçu
Editör