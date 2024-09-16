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Demet Şener'in kızı İrem, üniversiteli oldu

Demet Şener'in kızı İrem, üniversiteli oldu Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay, üniversite okumak üzere İngiltere'ye gitti.