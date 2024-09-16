Demet Şener'in kızı İrem, üniversiteli oldu

Haber Merkezi
İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızı İrem, bu sene liseden mezun oldu.
Liseden mezun olan İrem'in karelerini paylaşan Demet Şener, kızının üniversiteyi yurt dışında okuyacağını duyurdu.
Demet Şener, kızı İrem'i İngiltere'deki University OF Exer'a kayıt ettirdi.
SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI
Kızıyla birlikte İngiltere'ye giden Demet Şener, okulun önünde verdikleri anne-kız fotoğrafını; "Mutluluğun resmi" notuyla yayınladı.
Kızıyla birlikte alışverişe çıkan Demet Şener, o anları da; "Eksikleri tamamlıyoruz" notuyla yayınladı.
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