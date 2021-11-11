Demi Lovato cinsiyetsiz erotik oyuncak tasarladı! İşte 'Demi'nin Asası'

ABD’li şarkıcı Demi Lovato kendi tasarladığı ve 'Demi'nin Asası' adını verdiği seks oyuncağını satışa sunduğunu takipçileriyle paylaştı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Demi Lovato, ilginç bir sektöre giriş yaptı.

Kendi dizayn ettiği ve 'Demi'nin Asası' adını verdiği seks oyuncağını piyasaya süren Lovato, oyuncağı çevrimiçi erotik mağaza Bellasa Boutique ile işbirliğiyle hazırladı.

Instagram hesabından ürünü paylaşan 29 yaşındaki Lovato, "Zevki elinize almaktan daha güçlü bir şey yok" notunu ekledi.

"DEMİ'NİN ASASI"

Lovato, paylaşımında "Çok uzun zamandır cinsel varlıklar değilmiş gibi davrandık. Hepimiz zevk almayı, orgazmı hak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Lovato, ayrıca paylaşımında 'non-binary' birey (ne erkek ne kadın) olduğunu anımsatarak, ürün hakkında, "Bu benim asam" dedi.

Şarkıcı özellikle sarı rengi 'cinsiyetsiz' olması nedeniyle seçtiğini söyledi.