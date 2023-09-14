Demi Lovato'dan itiraflar Müzisyen Jordan Lutes ile aşk yaşayan Demi Lovato, geçmiş ilişkileriyle ilgili açıklamaları ile gündem oldu.

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Yıllardır uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele eden, 2018 yılında yüksek dozda uyuşturucu kullanması nedeniyle hastaneye kaldıran şarkıcı Demi Lovato, zor günleri geride bıraktı.

"Aramızda çok büyük bir çekim var"

Lovato, bir süredir aşk yaşadığı Jordan Lutes ile adeta hayatında yeni bir sayfa açtı. Şarkıcı, “Aramızda çok büyük bir çekim var ve birlikte çok eğleniyoruz” diye anlattığı Jordan Lutes’i görür görmez hemen arkadaşlarına mesaj atıp, onun ne kadar çekici olduğunu söylediğini itirat etti.

Demi Lovato, daha 17 yaşındayken tanıştığı ünlü oyuncu Wilmer Valderrama’yla 6 yıllık bir ilişki yaşadıktan sonra ayrılmıştı. İkilinin, Lovato daha reşit olmadan tanıştığı ve reşit olduktan sonra sevgili olduğu biliniyor. Uzun yıllar devam eden ve evlilikle sonuçlanması beklenen ilişki ayrılıkla bitmişti. Ünlü şarkıcı, şimdi o geçmiş günlere baktığında büyük bir pişmanlık yaşadığını söyledi.

Baba problemi

Ailevi sorunları, özellikle de babasıyla olan kötü ilişkisi yüzünden kendinden yaşça erkeklere ilgi duyduğunu itiraf eden Demi Lovato, artık bu sorunun üstesinden geldiğini söyledi.

"İğrenç"

Ünlü şarkıcı "Sanırım bunu artık aştığımın birkaç işareti var. Esasen benimle yaşıt bir partnerle birlikteyim. Ve onunla son derece sağlıklı bir ilişkim var. Geçmişe yaşlı erkeklerle çıktığım günlere bakıyorum ve 'bu iğrenç' diye düşünüyorum." dedi.