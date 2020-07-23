Demi Lovato'nun nişan yüzüğü

27 yaşındaki güzel Demi Lovato, mutlu haberi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

ABD'li şarkıcı Demi Lovato, mart ayından beri aşk yaşadığı aktör ve müzisyen Max Ehrich ile nişanlandı. Dünyaca ünlü şarkıcı, evlilik teklifi aldığını, duygusal satırlarla Instagram hesabından duyurdu.

"SENİNLE KENDİM OLDUM"

Lovato, "Seninle tanıştığım an sana aşık olduğumu biliyordum. Bunu yaşamamış birine açıklayamam. Hiçbir zaman ailem dışında biri tarafından beklentisiz bir şekilde sevilmemiştim. Kendim olmam dışında bana hiç baskı uygulamadın. Seninleyken en iyi halimde olmak istememi sağladın. Evlilikte elini tutmak gurur verici. Seninle bir aile kurmak için çok heyecanlıyım. Seni seviyorum, partnerim.” notunu yazdı.

Demi Lovato’nun nişan yüzüğündeki elmasın büyüklüğü ise görenleri şaşırttı.