Demi Moore, bikinili pozlarıyla mest etti 60 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Demi Moore, bikinili pozlarıyla genç kızlara taş çıkardı.

ensonhaber.com

Bir dönem Hollywood'un en parlak yıldızlarından biri olan 60 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Demi Moore, rol aldığı 'Hayalet' filmiyle 90'lı yıllara damga vurmuştu.

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelen Amerikalı oyuncu, ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü kutlamak için sosyal medya hesabından bikinili karelerini yayınladı.

"Güneş koruyucunuzu unutmayın"

4.6 milyon takipçili Instagram hesabından fotoğraflar paylaşan ünlü oyuncunun düzgün fiziği mest etti. Moore, paylaşımına ayrıca "Güneş koruyucunuzu unutmayın." notunu düşerek takipçilerini uyardı.