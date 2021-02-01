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    Demi Moore, estetik iddialarına cevap verdi

    Son haliyle gündem olan ve estetik operasyon geçirdiği iddia edilen Demi Moore, tartışmalara noktayı koydu.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 07:36
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    Demi Moore, estetik iddialarına cevap verdi

    Dünyaca ünlü oyuncu Demi Moore, geçen gün Naomi Campell, Kate Moss, Lila Grace ve Bella Hadid gibi isimlerlerle birlikte Paris Moda Haftası’nda podyuma çıktı.

    Fendi’nin İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonu için podyuma çıkan Moore’un yüzündeki değişim dikkat çekti. Moore, bu değişimin estetikten mi kaynaklandığı yoksa makyaj hilesi mi olduğu tartışmaların devam ederken Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.

    SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAF  PAYLAŞTI

    58 yaşındaki oyuncunun süper modeller Christy Turlington, Kate Moss ve Fendi’nin sanat yönetmeni Kim Jones ile paylaştığı fotoğrafta yüzünde hiçbir değişiklik olmadığı açıkça görüldü.

    Demi Moore, estetik iddialarına cevap verdi #1

    Demi Moore, estetik iddialarına cevap verdi #2

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