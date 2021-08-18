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    Deniz Akkaya: Bunlara deli muamelesi yapıyoruz

    Deniz Akkaya ve Efe Önbilgin'in dava kavgası yeniden başladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 08:11
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 08:17
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    Deniz Akkaya: Bunlara deli muamelesi yapıyoruz

    Efe Önbilgin, Deniz Akkaya ile ilişkisinden olan kızının bikinili fotoğraflarının paylaşılmasının engellenmesi için dava açmış ancak kaybetmişti.

    Bunun üzerine Önbilgin, kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı ve davanın yeniden görülmesi için başvurdu.

    Akkaya, Efe Önbilgin’den olan kızı Ayşe’nin babasıyla yazışmalarını sosyal medyadan paylaştı ve dava süreci sonrası yaşadıklarını anlattı:

    "BABASINA GİTMEK İSTEMEDİ"

    “Kızım Ayşe’nin doğumundan beri biyolojik babasının mobbing ve her türlü şiddetine rağmen yüreğime taş basarak kızımın gelişimi için ilişki tesis etme çabalarımıza şahit oldunuz. Geçen sene yıllar sonra Ayşe artık kendine sahip olan bir çocuk olduğu için Londra’ya, babasının yanına yolladım. Yaşam tarzı bir çocuğa uygun olmamasına rağmen... Kızım bir daha babasına gitmek istemediğini söyleyerek oradan döndü.

    "BUNLARA DELİ MUAMELESİ YAPIYORUZ"

    Bu bahsi geçen davayı ben kazandım. Ancak arsızca tekrar aynı davayı açma çabasına girmişler. Kızım Ayşe’nin babasına ilk kez ricası, bu davayı geri çekmesi oldu. Baba kabul etmedi. Az önce kazandığımız bu davanın yine babası tarafından arsızca açıldığına maalesef şahit oldu.

    "AYŞE ÇOK MUTLU"

    Biz anne kız artık bunlara deli muamelesi yapıyoruz. Ayşe çok mutlu. Eğitimini çok çocuğa kısmet olmayacak şartlarda görüyor. Okuyacak ve bu ülkeye çok hayrı dokunacak.”

    Deniz Akkaya: Bunlara deli muamelesi yapıyoruz #1

    Deniz Akkaya: Bunlara deli muamelesi yapıyoruz #2

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