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    Deniz Akkaya: Dikizlemeyi bırakın

    Deniz Akkaya, Instagram’dan paylaştığı fotoğraflara kadınlardan tepki gelince, hemcinslerine öneride bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 11:32
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 11:33
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    Deniz Akkaya: Dikizlemeyi bırakın

    Manken ve sunucu Deniz Akkaya, son dönemde yatakta paylaştığı seksi karelerine kadınlardan tepki gelince Instagram’dan açıklama yaptı.

    "YAŞAM SAHİBİ OLUN"

    Eski model, “Hemcinslerim buradaki geçen zamanı azaltıp, farkındalık seviyemize yapacağımız yatırımlarla başka hayatları dikizlemek yerine bir yaşam sahibi olmanızı öneririm.

    Güçlü kadın, özgür birey demektir.” diye yazdı.

    Deniz Akkaya: Dikizlemeyi bırakın #1

    Deniz Akkaya: Dikizlemeyi bırakın #2

    Deniz Akkaya: Dikizlemeyi bırakın #3

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