Deniz Akkaya, Eser Yenenler'e cevap verdi

Şişmanlar ve çirkinlerle görüşmeyen Deniz Akkaya, bu sözleri nedeniyle kendisini eleştiren Eser Yenenler'e cevap verdi.

Bir programa konuk olan Eser Yenenler'e, Deniz Akkaya’nın geçtiğimiz aylarda "Şişmanlar ve çirkinlerle görüşmüyorum" açıklaması hatırlatılmıştı.

Çok sinirlenen ünlü oyuncu, Akkaya'nın sözlerini sert bir şekilde eleştirmişti.

"BANA SİNİRLENMİŞTİ"

Yenenler, "Şişmanlar da Deniz Akkaya'ya bayılıyordu, Allah Allah... Talihsiz bir açıklama. Benim programa geldiğinde Berfu'nun güzelliği ve benim kilolu olmama sinir olmuştu. 'Kızı bulmuşsun, kendine bakacaksın' diye, orada da arkada bana bir sinirlendi." ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü manken, Eser Yenenler'in açıklamasını şöyle değerlendirdi:

"KEŞKE HERKES BENİM GİBİ CESUR OLSA"

"Eser'e yöneltilen soru aslında çok yönlü cevap verilmesi gereken bir sorudur. Öncelikle Eser'in de söylediği gibi bu mevzu onun programında ortaya çıkmış bir cümledir ama bu cümlenin başı sonu yani giriş gelişme sonucu var.

"BİLİNCİ YÜKSEK BİR ERKEK İSTİYORUM"

Eser'in bana programda sorduğu soru ve kilo mevzusu erkekler ve ilişkiler üzerineydi ki şu an bunu tekrarlıyorum; 44 yaşında çocuğun peşinden tek başına koşan, üreten bir anne olarak pek tabii ki kendine iyi bakan sağlığına dikkat eden yani kısaca bilinci yüksek bir erkekle olmak istemem son derece doğal. Türlü imkanlarına rağmen hala bedenine acımasızca fast-food sıkıştırarak kendini bir nevi intihara sürükleyen bir adamla birlikte olmam söz konusu değil. Eser’in söylediği gibi bu talihsiz bir açıklama değil, tam tersine gerçekleri konuşan bir açıklamadır. Keşke herkes benim kadar cesur olsa!

"ADEL BİLE ÇOCUĞU İÇİN KİLO VERDİ"

Keza kendisinin de belirttiği üzere eşinin yanında sadece görsel olarak kötü durması değil, dünya güzeli çocuklarına verimli ebeveynlik için bu şarttır. Dünyanın en iyi sesi, kronik kilo problemi olan Adele dahi çocuğu için kilo vermiş ve ne kadar mutlu olduğunu anlatıyor. Bana güvenmiyorsanız ona kulak verin."















