Deniz Akkaya, evden kaçtı denilen kızıyla Ensonhaber yayınına katıldı Ensonhaber'e konuşan eski manken Deniz Akkaya, Gökhan Ergün'ün kendisi ve kızı hakkındaki iddialarına yanıt verdi. Akkaya, kaçtı denilen kızını da yayına çağırarak konuşturdu.

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Eski model ve sunucu Deniz Akkaya, kozmetikçi Gökhan Ergün'ün kendisi ve kızı hakkındaki iddialarına yanıt verdi.

Kaçtı denilen kızını canlı yayında konuşturdu

Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Deniz Akkaya, Gökhan Ergün'ün kızıyla ilgili iddiaları için,"Çocuğuma ve ortamıyla ilgil hakaretler.. Çocuğumun evden kaçtığı ile ilgili iddialar.. O "yanık fırçaya" bir sürprizim var." deyip kızını yayına çağırdı.

Deniz Akkaya'nın kızı da şunları söyledi:

Bu söylenenlere yalnızca gülüyorum. Evden kaçmışım, annem bana kötü davranıyormuş.. Kesinlikle alakası yok. Bu insanları ciddiye aldığı için anneme de kızdım.



