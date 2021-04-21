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    Deniz Akkaya: Kazandığım parayı değerlendirdim

    Eski manken Deniz Akkaya, zamanında çok para kazandığını ve bunu da iyi değerlendirdiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2021 - 07:08
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    Deniz Akkaya: Kazandığım parayı değerlendirdim

    Yıllarca mankenlik ve sunuculuk yapan Deniz Akkaya, zamanında çok güzel paralar kazandığını söyledi.

    ÇARÇUR ETMEDİM

    Kazancını çarcur etmediğini ve yatırımlar yaptığını söyleyen Akkaya, yatırımcı arkadaşlar edindiğini dile getirdi.

    DÖNÜYORUM

    Deniz Akkaya, bir moda programıyla ekranlara geri döneceğinin de müjdesini verdi.

    Deniz Akkaya'nın iş insanı Efe Önbilgin ile ilişkisinden doğan Ayşe adında 11 yaşında bir kızı bulunuyor.

    Deniz Akkaya: Kazandığım parayı değerlendirdim #1Deniz Akkaya: Kazandığım parayı değerlendirdim #2

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