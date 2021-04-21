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- Deniz Akkaya: Kazandığım parayı değerlendirdim
Deniz Akkaya: Kazandığım parayı değerlendirdim
Eski manken Deniz Akkaya, zamanında çok para kazandığını ve bunu da iyi değerlendirdiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 21.04.2021 - 07:08
Yıllarca mankenlik ve sunuculuk yapan Deniz Akkaya, zamanında çok güzel paralar kazandığını söyledi.
ÇARÇUR ETMEDİM
Kazancını çarcur etmediğini ve yatırımlar yaptığını söyleyen Akkaya, yatırımcı arkadaşlar edindiğini dile getirdi.
DÖNÜYORUM
Deniz Akkaya, bir moda programıyla ekranlara geri döneceğinin de müjdesini verdi.
Deniz Akkaya'nın iş insanı Efe Önbilgin ile ilişkisinden doğan Ayşe adında 11 yaşında bir kızı bulunuyor.