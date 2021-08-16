Deniz Akkaya, kendini savundu

Deniz Akkaya, "Şişman ve çirkin insanlarla muhatap olmak istemiyorum" açıklamasıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.

Eski manken Deniz Akkaya, internette yayınlanan bir programa konuk olmuş ve tepki çeken açıklamalar yapmıştı.

"ÇİRKİN VE ŞİŞMANLARLA MUHATTAP OLMAM"

Akkaya, şişmanlığın bir hastalık olduğunu belirterek, "Şişman ve çirkin insanlarla muhatap olmak istemiyorum. Yeme bozukluğu ve kendine bakmamak duygusal hastalıktır." demişti.

"ÇOK YAYILDI"

Sosyal medyadan çok sayıda tepki alan Akkaya, açıklaması sonrası görüntülendi. Eski manken, kendisine hatırlatılan sözleri sonrası, "Artık konu çok yayıldı ama ben boşa konuşmam." diyerek kendisini savundu.